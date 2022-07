Desde este viernes, las personas del mismo sexo pueden casarse y adoptar niños en Suiza, tal como se anunció en noviembre de 2021 luego de que la disposición fuese aprobada en un referéndum.

En el referéndum realizado el pasado 26 de septiembre, el 61,4% de los votantes y los 26 cantones del país respaldaron la legalización del matrimonio igualitario. La opción “sí” se impuso hasta en los cantones más conservadores.

“Lo de hoy es un reflejo del cambio de mentalidad que ha tenido lugar en los últimos 20 años, es realmente el reflejo de una muy amplia aceptación de las personas LGTB en la sociedad”, señaló a AFP Olga Baranova, portavoz del Comité del sí.

Además de contraer matrimonio, las parejas del mismo sexo que estén casadas también podrán adoptar conjuntamente a menores de edad. Asimismo, en el caso de las mujeres solas o parejas de lesbianas, podrán acceder a reproducción asistida.

La legislación que comenzó a regir hoy otorga nuevos derechos a las personas homosexuales casadas, poniendo en igualdad a todas las parejas.

Last September almost two-thirds of Swiss citizens have accepted to make “marriage for all” legal.

The amendment enters into force today and from now on, marriages between people of the same sex can be celebrated in Switzerland! pic.twitter.com/esdmVgocPy

— House of Switzerland (@HofSwitzerland) July 1, 2022