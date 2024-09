Subdirector del Centro Nacional de Huracanes de EE. UU., advierte que se van a “perder muchas vidas” por el huracán Helene

(CNN) – El huracán Helene probablemente será un “evento histórico de inundación interior” y mortal, dijo el jueves Jamie Rhome, subdirector del Centro Nacional de Huracanes, a Anderson Cooper de CNN.

“Históricamente hablando, el 50% de las vidas perdidas se producen en situaciones como esta”, dijo Rhome, refiriéndose a las inundaciones en las zonas del interior. “Probablemente vamos a perder muchas vidas en esta situación con tanto potencial de inundación”.

Rhome agregó que si “nuestro peor escenario se materializa”, algunas áreas del Big Bend de Florida verán una marejada ciclónica de 4.5 metros.

“A menos que la gente viva en una casa de dos pisos, no pueden escapar verticalmente”, dijo Rhome. “Si intentan salir de una casa en esas condiciones, el agua no solo sube suavemente, sino con gran fuerza, olas enormes sobre ellos, hay escombros en el agua, simplemente no es una situación en la que se pueda sobrevivir”.

A medida que la tormenta avanza hacia Georgia, los residentes de esa zona deben estar preparados para pasar largos períodos sin electricidad, dijo. Es probable que en las zonas con gran densidad de bosques se derriben muchos árboles y, a su vez, se produzcan cortes generalizados de electricidad.

“La gente tiene que estar preparada para cuidar de sí misma durante varios días sin electricidad”, dijo Rhome.

The Skyway Bridge and the Howard Frankland Bridge are both CLOSED due to high winds and storm surge. Motorists should stay off the highways. #Helene pic.twitter.com/OAM2aMUPEP

— FHP Tampa (@FHPTampa) September 26, 2024