Stevie Wonder respalda a Kamala Harris como próxima presidenta en anuncio dirigido por Spike Lee

Stevie Wonder, una de las figuras más influyentes de la música estadounidense, ha dado un respaldo contundente a Kamala Harris en su candidatura para las elecciones de 2024. En un anuncio político dirigido por el cineasta Spike Lee, el cantante expresó su confianza en que Harris será la próxima presidenta de Estados Unidos, asegurando que “el país necesita una mujer en la Casa Blanca“.

En el video, compartido por Harris en su cuenta de Twitter/X, Wonder habla abiertamente sobre su amistad de larga data con la actual vicepresidenta y su admiración por su trayectoria política. “Estaba emocionado por Kamala mucho antes de que la gente supiera quién era”, afirma Wonder en la conversación con Lee.

El músico también expresó optimismo sobre el futuro, declarando: “Estoy muy feliz porque sé y creo que ella será la próxima presidenta de estos Estados Unidos“.

Stevie Wonder is a longtime friend of mine.

I thank him for being a part of our fight for the future.

Join us at https://t.co/MKvOQGgN2t. pic.twitter.com/caCuvbTXro

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 11, 2024