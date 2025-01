Nave Starship explotó en vuelo de prueba: Elon Musk le restó gravedad compartiendo impresionante registro

(CNN) – SpaceX ha tenido un sólido historial en los últimos vuelos de prueba al guiar a Starship a un aterrizaje controlado en su destino objetivo en el Océano Índico.

El fracaso de hoy fue algo inesperado, pero SpaceX dijo que estaba probando mejoras sustanciales en este vehículo: era más grande en tamaño debido a que SpaceX instaló tanques de combustible más grandes, por ejemplo, y tenía una nueva computadora de vuelo y aviónica mejorada.

Solo para recapitular: la nave espacial Starship, a menudo denominada simplemente la “nave”, pareció funcionar sin problemas durante los primeros minutos. Aproximadamente dos minutos y medio después del vuelo, el vehículo se separó de manera segura del propulsor Super Heavy y encendió sus propios seis motores.

Después de volar por sí solo durante unos cinco minutos, uno de los tres motores internos, dispuestos en un círculo dentro de otros tres motores optimizados para el vacío del espacio, se apagó.

Segundos después, más motores comenzaron a apagarse, según los gráficos que se muestran en la transmisión en vivo de SpaceX.

A los 8 minutos y 30 segundos, cinco de los seis motores estaban fuera de servicio y el tono de la transmisión de SpaceX comenzó a cambiar, pasando de vítores entusiastas a mensajes preocupados sobre el “estado de la nave”.

Aproximadamente 10 minutos después, los anfitriones de la transmisión web, Dan Huot y Kate Tice de SpaceX, confirmaron que la Starship se había perdido.

Starship experienced a rapid unscheduled disassembly during its ascent burn. Teams will continue to review data from today’s flight test to better understand root cause.

With a test like this, success comes from what we learn, and today’s flight will help us improve Starship’s…

— SpaceX (@SpaceX) January 16, 2025