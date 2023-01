(CNN) – Spike, una mezcla de chihuahua de 23 años de Ohio, Estados Unidos, fue nombrado el perro vivo más viejo del mundo por Guinness World Records (GWR).

La dueña de Spike, Rita Kimball, lo ha tenido durante casi 14 años, luego de encontrarlo abandonado en el estacionamiento de una tienda de comestibles en 2009, explicó GWR en un comunicado.

“Estaba afeitado en la espalda, tenía manchas de sangre alrededor del cuello por una cadena o una cuerda y se veía bastante rudo”, sostuvo Kimball.

Después de que un empleado de la tienda de comestibles le dijo que el perro había estado allí durante tres días, Kimball llevó al perro de 10 años a su granja.

“Spike saltó y se sentó en el asiento, como si supiera a dónde íbamos. Estaba destinado a ocurrir”, agregó Kimball en el comunicado.

Say hello to the new oldest dog in the world! 🥰️

Spike, who lives with human Rita Kimball in Ohio, is 23 years and 7 days old. pic.twitter.com/iTGKegBBN9

