Business Insider reveló que SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, habría pagado US$ 250 mil a una azafata de un avión corporativo de la empresa a cambio de ocultar una denuncia de acoso sexual contra el millonario.

La denuncia indicaría que Musk le mostró a la azafata su pene erecto, le frotó la pierna sin consentimiento y le ofreció un caballo a cambio de un masaje erótico. El medio estadounidense tuvo acceso a la declaración firmada de una amiga de la azafata que apoyó su demanda, correos y documentaciones de la acusación.

La azafata no dio declaraciones a Insider, pero su amiga contó que Musk “sacó su pene, estaba erecto. Y empezó a hacerle proposiciones, como tocarle el muslo y decirle que le compraría un caballo. Básicamente, trató de sobornarla para que le hiciera algún tipo de favor sexual”.

Lee también: Elon Musk dice que ahora votará por los republicanos: Acusó a los demócratas de ser “el partido de la división y el odio”

Insider contactó a Musk para conocer su versión de los hechos, pero descartó hablar con el medio. Tras la publicación de la historia, el magnate recurrió a Twitter, empresa que quiere comprar por US$ 44 millones: “Los ataques en mi contra son por una mirada política -esta es una (despreciable) jugada de manual- pero nada me detendrá de luchar por un buen futuro y por el derecho de todos a la libertad de expresión”

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022