El hombre más millonario del mundo, Elon Musk, anunció que votará por los republicanos en las próximas elecciones de medio mandato en Estados Unidos, comicios generales en los que se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 de los 100 escaños del Senado.

A través de Twitter, la plataforma que está en suspenso de compra por su parte, Musk aseguró que “en el pasado voté por los demócratas porque eran (en su mayoría) el partido de la bondad”.

Ahora, según el CEO de Tesla, “se han convertido en el partido de la división y el odio”. Ante esto, Musk aseguró que “ya no puedo apoyarlos y votaré por los republicanos“.

Finalmente, comentó: “Ahora, miren cómo se desarrolla su campaña de trucos sucios en mi contra“.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.

But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.

Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿

— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022