Este jueves se dio a conocer un video donde tres soldados del grupo mercenario Wagner amenazo sobre posibles represalias tras la aparente muerte de su lider, Yevgeny Prigozhin, quien figura entre los pasajeros a bordo de un avión que se estrelló al norte de Moscú este miércoles.

En las imágenes, se observa a los tres miembros del grupo vestidos con uniformes y con el rostro oculto durante la noche, donde señalan en tono de amenaza que se están preparando.

El mensaje que habría sido enviado desde Bielorrusia dice: “Se habla mucho en este momento sobre lo que hará el Grupo Wagner. Podemos decirles una cosa. Estamos comenzando, prepárense para nosotros”.

