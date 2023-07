Antes de su aparición en SNL, O’Connor “estuvo enfurecida durante algunas semanas” después de “encontrar breves artículos enterrados en las últimas páginas de los periódicos irlandeses sobre niños que han sido devastados por sacerdotes, pero cuyas historias no son creídas por la Policía o los obispos a los que sus padres les informan”, escribió en un extracto de sus memorias “Rememberings” que fue publicado por Rolling Stone en 2021.

Según la tradición popular, el episodio de SNL descarriló la aún incipiente carrera de O’Connor, solo dos años después de que saltó a la fama con su interpretación de la canción de Prince Nothing Compares 2 U, que alcanzó el número 1 en Estados Unidos, recibió varias nominaciones a los premios Grammy y produjo un video musical icónico con O’Connor con el pelo muy corto y un cuello alto oscuro.

Pero O’Connor lo vio de otra manera. Romper esa foto del papa definió su carrera de una “jodida manera hermosa”, le dijo a The Guardian en 2021.

“No había dudas sobre quién es esta perra. Ya no se confundía más a esta mujer con una estrella del pop. Pero no estaba descarrilando. La gente dice: ‘Oh, jodiste tu carrera’, pero están hablando de la carrera que tenían en mente para mí. Arruiné la casa antigua que los tipos de la compañía discográfica querían comprar. Arruiné su carrera, no la mía. Significaba que tenía que ganarme la vida tocando en vivo, y nací para la actuación en vivo”.

No obstante, la Liga Antidifamación la condenó, la abuchearon en un concierto tributo a Bob Dylan y las estrellas la ridiculizaron en los sketches de SNL en los meses posteriores.

Joe Pesci presentó el programa la semana siguiente y en su monólogo de apertura dijo que O’Connor “tuvo mucha suerte de que no fuera mi programa. Porque si fuera mi programa, le hubiera dado tal bofetada”, mientras el público aplaudía.

“La habría agarrado por las…cejas. Me estoy volviendo loco, porque ella es solo una niña. Quiero decir, el papa probablemente ya la haya perdonado“.

En otro episodio de SNL, Madonna, haciéndose eco de las palabras de O’Connor, la imitó rompiendo una foto de Joey Buttafuoco, quien se había convertido en un chiste común en los programas de televisión nocturnos después de que su amante adolescente, Amy Fisher, le disparara a la esposa de Buttafuoco en la cabeza a quemarropa.

Con el paso de los años, sin embargo, la postura del público hacia O’Connor se suavizó a medida que el abuso sexual por parte de miembros del clero se convirtió en un asunto de registro. Nueve años después de que ella rompiera su foto, el papa Juan Pablo II envió un correo electrónico de disculpa a las víctimas de abuso sexual perpetrado por sacerdotes y otros clérigos en Australia y la región circundante, reconociendo el escándalo por primera vez en su papado.

En 2010, el papa Benedicto XVI dijo en una carta de 18 páginas que estaba “realmente apenado” por el abuso sufrido por las víctimas a manos de sacerdotes católicos en Irlanda, el país de origen de O’Connor.

En un tributo a O’Connor luego de su muerte, la comediante y actriz irlandesa Aisling Bea escribió en Instagram que “todo lo que ella defendió en ese momento, incluido el racismo en la industria de la música, ha demostrado que era necesario y correcto. Ella era la original que decía la verdad“.

Mientras tanto, el exlíder de los Smiths, Morrisey, escribió en su sitio web que “ella tuvo el coraje de hablar cuando todos los demás permanecieron en silencio”.