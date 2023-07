(CNN) – La cantante irlandesa Sinéad O’Connor fue encontrada inconsciente por la Policía y declarada muerta en una dirección residencial en el sureste de Londres este miércoles, sostuvo la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado de prensa este jueves.

La muerte de la cantante no está siendo tratada como sospechosa, dijo la Policía Metropolitana.

“La policía recibió una llamada a las 11:18 horas del miércoles 26 de julio en la que se informaba de una mujer que no reaccionaba en una dirección residencial de la zona SE24″, señala el comunicado de la Policía.

“Los agentes acudieron al lugar. Una mujer de 56 años fue declarada muerta en el lugar. Se ha informado a los familiares. La muerte no se considera sospechosa“, agrega el comunicado.

Sinéad O’Connor lanzó su primer álbum, The Lion and the Cobra, en 1987 y obtuvo un gran éxito entre la crítica. Sin embargo, fue el segundo álbum de O’Connor, I Do Not Want What I Haven’t Got en 1990, el que le abrió camino como una cantante muy conocida.

Su interpretación de la canción de Prince Nothing Compares 2 U saltó al número 1 en 1990, impulsada por el video musical que mostraba a la artista con el pelo muy corto y un suéter de cuello alto.

La canción recibió varias nominaciones a los premios Grammy y se llevó los galardones de MTV al video del año y al mejor video de una artista femenina.

En los años siguientes, O’Connor protagonizó varias polémicas, entre ellas la vez que rompió una foto del papa en el programa Saturday Night Live, cuando se convirtió en sacerdote de un grupo católico, y las ocasiones en las que recurrió a las redes sociales para ventilar sus problemas personales y arrebatos.

En los últimos años, O’Connor habló abiertamente sobre su lucha contra la adicción y la salud mental, y detalló su experiencia en su libro de memorias de 2021 Rememberings.