“Si estás viendo este video, fallecí”: Influencer se despide de sus seguidores con video póstumo tras luchar contra cáncer terminal

La creadora de contenido publicó un video póstumo en el que llamó a sus seguidores a reflexionar acerca de la vida y a valorarla. "Recuerda que vives todos los días y solo mueres una vez, así que todo ayuda", comentó en el video que dura más de 11 minutos.

Bella Bradford fue una reconocida creadora de contenido que encontró en TikTok la plataforma ideal para compartir videos sobre moda con su comunidad. Sin embargo, la noticia de su fallecimiento ha sumido a sus seguidores en el luto, después de que ella misma anunciara su muerte en un emotivo video.

En un clip que sigue la popular tendencia “Get Ready With Me” (prepárate conmigo), la joven de 24 años se despidió de sus seguidores al revelar que, si estaban viendo ese video, ya había fallecido.

“Tengo un cáncer terminal y, desafortunadamente, mi vida ha llegado a su fin y fallecí”, expresó Bradford con conmovedoras palabras, tras luchar durante tres años contra un cáncer poco común, el rabdomiosarcoma, que afectó su mandíbula.

A lo largo de un mensaje de 11 minutos, Bradford compartió su pasión por la moda y agradeció a sus seguidores por acompañarla en lo que describió como un “divertido viaje”.

También instó a su audiencia a disfrutar de sus videos, con la esperanza de que “encuentren un poco de alegría en su día si alguna vez necesitan sentirla”.

Además, les dejó un emotivo mensaje sobre la importancia de valorar cada momento: “Recuerda que vives todos los días y solo mueres una vez, así que todo ayuda”.

El video fue subido el pasado jueves 31 de octubre, en el que Bella agradeció sinceramente a sus seguidores por el tiempo que pasaron juntos en la plataforma, dejando un legado que resonará entre aquellos que la siguieron y apreciaron su creatividad y espíritu.