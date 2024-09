Sérgio Mendes, el cantautor brasileño pionero de la bossa nova, murió a los 83 años por COVID prolongado

A lo largo de su carrera de seis décadas, Mendes grabó más de 35 álbumes. Su última actuación ante multitudes tuvo lugar en 2023 en ciudades como París, Londres y Barcelona.

(CNN) – Sérgio Mendes, cantante y compositor que ayudó a popularizar la música bossa nova de su Brasil natal, falleció el jueves en Los Ángeles, según informó su familia en un comunicado a CNN. Tenía 83 años.

“Su esposa y compañera musical durante los últimos 54 años, Gracinha Leporace Mendes, estaba a su lado, al igual que sus queridos hijos“, dice el comunicado de la familia.

El mensaje añade que recientemente había estado luchando contra los efectos del covid prolongado.

Mendes grabó más de 35 álbumes a lo largo de su carrera de seis décadas. La última vez que actuó ante multitudes en París, Londres y Barcelona fue en 2023.

“Hay una palabra en inglés que me encanta: serendipia (serendipity)“, se lee en una cita de Mendes en su sitio web. “Esa es la historia de mi vida“.

Mendes nació en Niteroi, Brasil, en 1941. Estudió música clásica en su juventud y desarrolló una afinidad por la música jazz después de escuchar un disco de Dave Brubeck, según su sitio web.

Comenzó a tocar en tríos y cuartetos antes de mudarse a Estados Unidos con su grupo Brasil ’66. Su sencillo en portugués Más Que Nada les trajo éxito, junto con el éxito The Look of Love.

Mendes colaboró ​​con una lista repleta de estrellas de artistas a lo largo de los años, como Herb Albert, Frank Sinatra, Quincy Jones, Burt Bacharach y Stevie Wonder. Algunas de sus otras canciones memorables incluyen Scarborough Fair, Night and Day y Never Gonna Let You Go.

El documental de 2020 Sergio Mendes: In the Key of Joy exploró su carrera y su trabajo con otros artistas contemporáneos, incluidos will.i.am, Common y John Legend. Mendes y Legend recibieron una nominación al Óscar en 2012 a la mejor canción original por Real in Rio de la película animada Rio.

Mendes reflexionó sobre la longevidad de su carrera y sus muchas colaboraciones musicales en una entrevista de 2020 con NPR.

“He sido muy afortunado de haber tenido esas experiencias porque eso ha enriquecido mi vida. Trabajar con diferentes personas, de diferentes países, de diferentes culturas, creo que simplemente te ayuda a crecer y aprender cosas nuevas… Me encanta eso porque no lo programas; se trata del encuentro mágico”, dijo Mendes. “Creo que es algo hermoso en la vida”.