(CNN) – El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, dijo que no está de acuerdo con la decisión del duque de Sussex de revelar cuántos combatientes talibanes mató mientras servía en el ejército británico en Afganistán y dijo que “presumir de los recuentos” decepciona a otros en las fuerzas armadas.

El príncipe Harry enfrentó críticas el mes pasado de algunas figuras militares y de seguridad británicas, así como del propio Talibán, luego de que afirmara en su autobiografía Spare que había matado a 25 de los combatientes del grupo insurgente.

“Entonces, mi número: veinticinco. No era un número que me diera ninguna satisfacción. Pero tampoco fue un número que me hizo sentir avergonzado”, escribió Harry.

Lee también: ¿Qué significa ser reina consorte? El nuevo título de Camila, esposa del rey Carlos III

Wallace dijo el jueves a la estación de radio británica LBC que “cada veterano toma sus propias decisiones sobre lo que quiere hablar”, pero “las fuerzas armadas no se tratan de un recuento”.

Wallace, un ex soldado, dijo que “presumir de recuentos o hablar de recuentos…distorsiona el hecho de que el ejército es un juego de equipo”, con la infantería apoyada por cientos de personas, como las del Royal Logistic Corps y en el cuartel general.

“No se trata de quién puede disparar más o quién no dispara más“, agregó Wallace. “Es mi opinión personal que si comienzas a hablar sobre quién hizo qué, en realidad estás defraudando a todas esas otras personas porque no eres una mejor persona porque lo hiciste y ellos no”.

En su autobiografía, Harry escribió extensamente sobre sus experiencias en las Fuerzas Armadas Británicas.

El príncipe completó dos giras por Afganistán, una que abarcó de 2007 a 2008 y la otra de 2012 a 2013.

En los pasajes de su libro, Harry contó cómo los avances tecnológicos le permitieron decir “con precisión cuántos combatientes enemigos” había matado, y que los veía como “piezas de ajedrez quitadas del tablero“.

“Me habían entrenado para ‘otroizarlos’, bien entrenado. En algún nivel reconocí este desapego aprendido como problemático. Pero también lo vi como una parte inevitable del servicio militar”, escribió Harry.

Más tarde negó haberse jactado de la cantidad de combatientes talibanes que había matado y dijo el mes pasado en “The Late Show with Stephen Colbert” que su “objetivo completo… al compartir ese detalle es reducir la cantidad de suicidios (de veteranos)“.

Algunas figuras destacadas de la comunidad militar criticaron a Harry en enero, cuando se filtraron secciones de su libro poco antes de su fecha de publicación, diciendo que sus comentarios podrían poner en peligro su seguridad y dar una mala reputación al ejército británico.

El exasesor de seguridad nacional del Reino Unido, Kim Darroch, quien fue embajador británico en los Estados Unidos de 2016 a 2019, le dijo a Sky News que le habría aconsejado a Harry que no hiciera las declaraciones.

El coronel Richard Kemp, un oficial retirado del ejército británico, dijo a la misma red que “mancharon” su reputación y pintaron “injustamente” al ejército británico de forma negativa.