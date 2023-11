(CNN) – Sam Altman aceptó volver a liderar OpenAI, según informó la compañía en un post en X, apenas unos días después de su sorpresiva destitución como consejero delegado y de una reacción de los empleados que amenazó con socavar la que ha sido la empresa líder en la incipiente industria de la inteligencia artificial.

“Hemos llegado a un acuerdo de principio para que Sam Altman regrese a OpenAI como consejero delegado con un nuevo consejo inicial formado por Bret Taylor (presidente), Larry Summers y Adam D’Angelo”, dice el mensaje.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

