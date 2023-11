(CNN) – 12 días después de que OpenAI despidiera a Sam Altman como director ejecutivo, la compañía anunció formalmente que lo había vuelto a contratar.

La empresa también dijo que tiene una nueva junta directiva, compuesta por el presidente Bret Taylor, excodirector ejecutivo de Salesforce; el exsecretario del Tesoro, Larry Summers; y el director ejecutivo de Quora, Adam D’Angelo, quien es el único ejecutivo restante de la junta que derrocó a Altman el 17 de noviembre.

Microsoft, una de las partes interesadas clave, también obtuvo un puesto de observador sin derecho a voto en la junta directiva de la compañía, después de que la compañía contratara a Altman y al expresidente de OpenAI, Greg Brockman, solo para perderlos nuevamente frente a OpenAI un par de días después, un resultado que el CEO Satya Nadella dijo que estaba bien.

OpenAI calificó la nueva junta como “inicial”, lo que indica que agregará más directores en el futuro.

Altman, en una publicación del blog de OpenAI, agradeció a la junta anterior que lo despidió por sus contribuciones a la empresa. También, reinstaló a Mira Murati como directora de tecnología de la empresa.

Murati fue nombrado director ejecutivo interino durante poco más de un día hasta que la compañía anunció que el ex director ejecutivo de Twitch, Emmett Shear, asumiría el cargo de director ejecutivo, cargo que ocupó durante menos de una semana.

El caos en OpenAI llevó a la gran mayoría de los 800 empleados de la empresa a amenazar con dimitir a menos que Altman y Brockman fueran reintegrados. Un signatario notable fue Ilya Sutskever, un ex miembro de la junta directiva que había desempeñado un papel importante en el derrocamiento de Altman. Más tarde, Sustkever se disculpó por sus acciones y dijo que lamentaba la decisión.

El papel de Sustkever como científico jefe de OpenAI parece inestable. Quedó fuera de la lista del equipo de liderazgo de Altman.

“Amo y respeto a Ilya, creo que es una luz guía en el campo y una joya de ser humano”, escribió Altman en la publicación del blog. “No tengo ninguna mala voluntad hacia él. Si bien Ilya ya no formará parte de la junta directiva, esperamos continuar nuestra relación de trabajo y estamos discutiendo cómo puede continuar su trabajo en OpenAI”, agregó.

Altman se reservó la mayoría de los elogios para Brockman, quien regresa a la empresa después de haber renunciado. Altman dijo que formalizarán en el organigrama de la empresa el hecho de que los dos son “socios en la gestión de esta empresa”.

“Gracias por todo lo que has hecho desde el principio y por cómo manejaste las cosas desde el momento en que esto comenzó y durante la última semana”, le escribió Altman a Brockman.

Altman también elogió a los empleados y clientes de la empresa y señaló que OpenAI no perdió a ninguno de ellos durante la terrible experiencia.

“Estoy seguro de que se escribirán libros sobre este período y espero que lo primero que digan sea lo increíble que ha sido todo el equipo”, dijo Altman. “Se mantuvieron firmes el uno por el otro, por esta empresa y por nuestra misión“.

La empresa debe mejorar su estructura de gobierno y contratar a un investigador independiente para determinar qué salió mal y condujo al despido de Altman, dijo el director general.

En una publicación en X, Altman reconoció “malentendidos reales” entre él y los miembros de la junta. “Por mi parte, es increíblemente importante aprender de esta experiencia y aplicar esos aprendizajes a medida que avanzamos como empresa”, escribió. “Doy la bienvenida a la revisión independiente de la junta de todos los eventos recientes“, sentenció.

The best interests of the company and the mission always come first. It is clear that there were real misunderstandings between me and members of the board. For my part, it is incredibly important to learn from this experience and apply those learnings as we move forward as a…

— Sam Altman (@sama) November 30, 2023