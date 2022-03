(CNN) – El embajador de Rusia ante la ONU llamó la atención al representante adjunto de Estados Unidos ante ese organismo en el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes diciendo que el periodista estadounidense Brent Renaud no era en realidad un periodista, sino un cineasta que, según él, murió a manos de las fuerzas ucranianas en Irpin, no de las fuerzas rusas.

Anteriormente, la policía de Ucrania dijo que el galardonado periodista estadounidense resultó muerto por fuerzas rusas en Irpin.

“Mi colega estadounidense mencionó la muerte de Brent Renaud en Irpin aparentemente por un disparo ruso”, dijo el embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, añadiendo que le gustaría aclarar dos puntos.

“En primer lugar, no era un periodista. Eso fue algo que declaró el propio The New York Times. Y en Internet circula información de que la otra parte de sus acciones no era realmente una actividad periodística, sino cinematográfica“.

“En segundo lugar, Irpin está totalmente controlada por las fuerzas armadas ucranianas y las unidades ucranianas“, continuó Nebenzia, diciendo que fueron las fuerzas ucranianas las que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban los periodistas estadounidenses Brent Renaud y Juan Arredondo