(CNN) — Una organización con sede en el Reino Unido que investiga componentes de armas dice que ha descubierto iniciativas rusas para producir su propia versión de los drones de la serie Shahed de Irán.

Conflict Armament Research (CAR) ha documentado previamente drones en Ucrania que están marcados con la palabra rusa para geranio, “geran”, lo que implica a primera vista que son de origen ruso. El centro de investigación indicó que los vehículos aéreos no tripulados (o UAV por sus iniciales inglés), eran todos modelos Shahed-131 y Shahed-136 de fabricación iraní.

Pero cuando los investigadores de CAR tuvieron acceso a los restos físicos de dos drones rusos Geran-2 utilizados en Ucrania el mes pasado, un análisis detallado mostró que Rusia “comenzó a producir y desplegar su propia versión del Shahed-136”, dijo el centro de investigación.

Los investigadores dijeron que las “grandes diferencias en la construcción del fuselaje y en las unidades internas, incluso para la navegación” mostraban que los dos vehículos aéreos no tripulados se fabricaron en Rusia y no en Irán.

Los investigadores describieron el desarrollo como un punto de inflexión en la capacidad de Moscú para extender su uso intensivo de armas no tripuladas.

“Casi un año después del primer uso de vehículos aéreos no tripulados fabricados en Irán en Ucrania, la evidencia de que la Federación de Rusia ha comenzado a producir sus propias versiones nacionales marca una evolución significativa en las capacidades de vehículos aéreos no tripulados del país que le permitirán mantener su dependencia de los vehículos aéreos no tripulados de un solo uso”, escribieron los investigadores.

Rusia “ahora tiene más de un camino para poder mantener sus patrones de ataque actuales” en Ucrania, agregó CAR.

Los investigadores señalaron que Rusia “comprendió los principios de la serie UAV Shahed, al tiempo que simplifica su funcionamiento mediante la combinación de nuevas soluciones” y probablemente podrá producir nuevos UAV con bastante rapidez.

Acerca de los drones Shahed:

Rusia utilizó principalmente los drones fabricados en Irán para atacar la infraestructura clave de Ucrania y saturar las defensas aéreas de Ucrania, según funcionarios de inteligencia de EE. UU.

Teherán, por su parte, negó rotundamente haber proporcionado drones a Rusia durante la guerra.

A principios de este año, un informe separado de CAR reveló que Irán impulsó los drones con tecnología occidental robada.