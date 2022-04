(EFE) – Rusia declaró hoy un nuevo alto el fuego para la evacuación de los civiles refugiados en la acería Azovstal de la sitiada ciudad ucraniana de Mariúpol, en la víspera de las consultas en Moscú con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

“La Federación Rusa declara pública y oficialmente que no hay ningún obstáculo para que los civiles salgan de Azovstal, salvo la decisión de las propias autoridades de Kiev y de los comandantes de las formaciones nacionalistas de retener a civiles como escudo humano”, afirmó el general Mijaíl Mizíntsev, jefe del centro de Control de Defensa Nacional de Rusia, en un comunicado.

Al mismo tiempo, Moscú volvió a poner en duda la presencia civiles en las “catacumbas” de Azovstal, donde se refugiarían en torno a un millar de personas, incluidos mujeres y niños, según Kiev.

Guterres mantendrá el martes consultas sobre la campaña militar rusa en Ucrania con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tras lo que será recibido por el presidente, Vladímir Putin, según informó el Kremlin.

Next week, I will meet with President Vladimir Putin in Russia and President Volodymyr Zelenskyy in Ukraine.

We need urgent steps to save lives, end the human suffering and bring about peace in Ukraine.

— António Guterres (@antonioguterres) April 23, 2022