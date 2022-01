Rusia afirmó que no está buscando invadir Ucrania. Desde el Kremlin aseguraron que a diferencia de lo que ha expuesto públicamente Estados Unidos, no es parte de las intenciones de Rusia dar un paso hacia un conflicto armado.

Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, indicó que si depende de Rusia se decantarán por la vía diplomática. Aunque de todas formas aclaró que no permitirán “que se pisoteen” los intereses de Moscú.

“Si depende de nosotros, la Federación Rusa, no habrá guerra. No queremos la guerra, pero no permitiremos que se violen nuestros intereses, y que ignoren nuestros intereses tampoco lo permitiremos”, dijo Lavrov.

Lee también: Argentina alcanza un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Las palabras de la potencia euroasiática llegan tras las declaraciones de apoyo de los Estados Unidos a Ucrania, luego que el presidente Joe Biden sostuviera una conversación con su par Volodímir Zelenski.

Fuentes que alude BBC indicarían que la nieve sería la piedra de tope para los rusos, secundando lo planteado por EE.UU., para avanzar militarmente hacia Ucrania, acusaciones que fueron negadas por Rusia pese a que ya han desplegado unas 100 mil tropas en la frontera con el país vecino.

Por su parte, Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, dijo: “¿Habrá guerra? Sí, pero solo en dos casos: que se cometa una acción directa contra Bielorrusia o si nuestra aliada, la Federación Rusa, sea atacada directamente”.

Más allá del respaldo estadounidense que ha concitado Ucrania, Zelenski tuvo críticas para el llamado a retirada que hizo Estados Unidos a sus diplomáticos, acusando de alarmismo al gobierno norteamericano.