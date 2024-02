(CNN) – Este miércoles, el comediante y actor Richard Lewis, cuyo humor e ingenio mordaz en programas como Curb Your Enthusiasm y Anything but Love entretuvieron al público durante décadas, murió a los 76 años.

El publicista de Lewis, Jeff Abraham, dijo en un correo electrónico a CNN que el artista murió “en paz” en su casa de Los Ángeles la noche del marte después de sufrir un ataque cardíaco.

En abril de 2023, Richard reveló que había estado viviendo con la enfermedad de Parkinson.

Lewis, conocido como el “comediante de los comediantes2, hizo su debut en The Tonight Show Starring Johnny Carson en 1974, convirtiéndose en un elemento básico de la escena de la comedia nocturna.

En la pantalla, Lewis se ha interpretado a sí mismo durante años en Curb Your Enthusiasm junto a su amigo Larry David, y en un momento bromeó durante un episodio de esta temporada sobre cuál de ellos tenía el peor aspecto.

A medida que su carrera floreció con especiales de cable en la década de 1980, Lewis también migró a papeles como actor, protagonizando junto a Jamie Lee Curtis la comedia Anything but Love, interpretando al príncipe John en la comedia cinematográfica de Mel Brooks, Robin Hood: Men in Tights, e incursionando en el drama como un alcohólico en apuros en la película de 1995 Drunks.

El representante de Lewis dijo que la esposa del comediante, Joyce Lapinsky, agradeció “a todos por todo el amor, amistad y apoyo y pide privacidad en este momento”.