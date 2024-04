(CNN) — El rey Carlos III, que está siendo tratado por un cáncer no especificado, regresó a sus deberes públicos este martes en su primer compromiso oficial desde su diagnóstico, después de que sus médicos se sintieran “muy alentados” por su progreso.

El monarca de 75 años reveló que estaba luchando contra el cáncer a principios de febrero y que continúa su tratamiento mientras reinicia sus compromisos públicos.

La primera anotación nueva en su diario fue una visita a un centro de tratamiento del cáncer en Londres, donde se esperaba que se reuniera con pacientes y personal.

King Charles looks really well! 🥰🥰🥰🥰

pic.twitter.com/j6PhgrN5mP

— Prince & Princess of Wales 𝕏 (@TribesBritannia) April 30, 2024