(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió al mordaz discurso de la ex primiera dama Michelle Obama, pero no parece tener ningún problema con ella personalmente.

En cambio, el presidente apunta al ex presidente Barack Obama y se enfoca en lo que según él, su gobierno ha hecho por el país.

“Que alguien explique a @MichelleObama que Donald J. Trump no estaría aquí, en la hermosa Casa Blanca, si no fuera por el trabajo realizado por su esposo, Barack Obama. Biden fue simplemente una ocurrencia tardía, una buena razón para ese respaldo tan tardío y poco entusiasta”.

“Mi administración y yo construimos la economía más grande de la historia, de cualquier país, la apagamos, salvamos millones de vidas, y ahora estoy construyendo una economía aún mayor que antes. Los trabajos están fluyendo, NASDAQ ya está en un récord, el resto seguirá. ¡Siéntese y observen!”, agregó.

“Donald Trump es el presidente equivocado para nuestro país”, dijo Obama en el momento más poderoso de su discurso. “Ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar que puede hacer el trabajo, pero claramente para él es muy difícil de entender. No puede afrontar este momento”, añadió.

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020