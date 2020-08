VIDEO RELACIONADO – Elecciones 2020: Así se elige presidente en EE.UU. (00:54)

(CNN) – Este lunes comenzó la convención del Partido Demócrata de Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de este año. Sin embargo, esta vez no hubo grandes multitudes en estadios, sino discursos transmitidos vía Internet.

Uno de ellos fue el de la ex primera dama Michelle Obama, quien arremetió con todo en contra del presidente Donald Trump, asegurando que él es el presidente “equivocado” para el país.

La esposa de Barack Obama afirmó que la Casa Blanca administrada por Trump ha fallado en dar estabilidad, llevándola en “caos, división y una total falta de empatía”.

“Donald Trump es el presidente equivocado para nuestro país“, dijo Michelle. “Ha tenido tiempo más que suficiente para probar que puede hacer el trabajo, pero claramente se le fue sobre la cabeza”, agregó.

La abogada apuntó además a Trump por recibir el apoyo de supremacistas blancos, así como también cuestionó sus políticas de migración y cómo ha manejado las protestas sobre la injusticia racial.

“Ser presidente no cambia quien eres; revela quien eres. Bueno, una elección presidencial puede revelar quienes somos, también“, dijo Obama. “Y cuatro años atrás demasiadas personas eligió creer que sus votos no importaban. Tal vez estaban hartos. Tal vez pensaron que el resultado no sería peleado”.