(CNN en Español) — Cardi B tiene una lista de deseos que quiere para el país y la ha compartido con Joe Biden. La rapera —que está en lo más alto de las listas musicales en este momento con el tema que hizo en colaboración con Megan Thee Stallion, WAP— se sentó con el aspirante a candidato presidencial demócrata Joe Biden para la revista Elle.

“Oh, vaya… ¿Es esto real?“, dijo Cardi B al comienzo de la charla virtual. En tanto, Biden le confesó a la cantante que su hija Ashley es su fan, también bromeó diciendo que él y la rapera podrían tener un parentesco, ya que el apodo de su hija para él era “Joey B”.

En cuanto a las preguntas, la rapera confesó que “tengo una lista completa de cosas que deseo que nuestro próximo presidente haga por nosotros, pero primero sólo quiero que salga Trump. Su boca nos mete tanto en problemas”.

La estrella de I Like It afirmó que no quiere que le mientan, quiere que un presidente “me diga cuáles son los pasos para mejorar” y “leyes que sean justas tanto para ciudadanos negros como también para la policía”.

“No hay ninguna razón por la que no podamos tener todo eso. Los presidentes tienen que asumir la responsabilidad”, respondió Biden. “Tengo entendido que uno de sus presidentes favoritos es Franklin Roosevelt. Roosevelt dijo que el pueblo estadounidense puede aceptar cualquier cosa si se le dice la verdad”, añadió.

Cardi B acusó sentir “que este país está tan herido, hasta el punto de que este año mucha gente ni siquiera pudo celebrar el 4 de julio, porque no todo el mundo se siente estadounidense. Mucha gente siente que no son ni siquiera parte de Estados Unidos”.

Biden estuvo de acuerdo y recalcó que “una de las cosas que admiro de ti es que sigues hablando de lo que yo llamo equidad: La decencia, la justicia y el trato a las personas con respeto“, elogiando a la artista.

Ambos también hablaron sobre la importancia de votar y Biden prometió que si es elegido y comete errores, reconocerá esos errores.