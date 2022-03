(CNN) – Los miembros del personal de Médicos Sin Fronteras (MSF) informaron este sábado de las terribles condiciones en Mariupol, Ucrania.

En un comunicado emitido este sábado, un miembro del personal de MSF dio el siguiente relato:

“La situación es la misma que en los últimos días. Esta noche el bombardeo fue más intenso y cercano. Ayer recogimos nieve y agua de lluvia para tener un poco de agua potable. Intentamos obtener agua gratis hoy, pero la cola era enorme. También queríamos obtener pan ‘social’ pero no está claro el horario y los lugares de distribución. Según la gente, varios supermercados fueron destruidos por misiles y las cosas restantes fueron tomadas por personas en necesidad desesperada. Todavía no hay electricidad, agua, calefacción ni telefonía móvil. Nadie se enteró de ninguna evacuación todavía. Las farmacias no tienen medicamentos”.

MSF dijo en el comunicado que la gente ahora está efectivamente atrapada en Mariupol, donde la guerra llegó tan repentinamente que muchos ni siquiera pudieron huir.

Lee también: Estados Unidos voló bombarderos B-52 sobre el flanco este de la OTAN

La directora de operaciones de MSF, Christine Jamet, pidió este sábado rutas seguras para permitir que los civiles huyan de Mariupol, incluido el personal de MSF y sus familias.

“Los civiles no deben quedar atrapados en una zona de guerra”, dijo Jamet, y agregó que “las personas que buscan seguridad deben poder hacerlo, sin temor a la violencia”.