(CNN) – Reino Unido y Finlandia anunciaron este sábado que suspenderán temporalmente la financiación a la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) tras las acusaciones de que 12 miembros estuvieron involucrados en los ataques de Hamás del 7 de octubre contra Israel.

Estados Unidos, Australia, Canadá e Italia ya anunciaron que suspenderán la financiación.

En una declaración compartida con CNN, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido dijo que estaba “horrorizado por las acusaciones de que el personal de la UNRWA estuvo involucrado en el ataque del 7 de octubre contra Israel, un acto atroz de terrorismo que el Gobierno del Reino Unido ha condenado repetidamente“.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés informó que suspendió su financiación de 5 millones de euros (alrededor de US$ 5,4 millones) anuales debido a las “serias acusaciones”. Además, pidió una “investigación independiente y exhaustiva del asunto”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, ha sugerido que el país intentará impedir que la UNRWA opere en la Gaza de la posguerra, diciendo que “no será parte del día después”.

Esto ocurre tras las acusaciones de que miembros de su personal estuvieron involucrados en los ataques del 7 de octubre contra Israel.

Katz publicó una declaración en X este sábado “felicitando al Gobierno de Estados Unidos por su decisión de dejar de financiar” a la UNRWA.

“Hemos estado advirtiendo durante años”, dijo Katz, “la UNRWA perpetúa la cuestión de los refugiados, obstruye la paz y sirve como brazo civil de Hamas en Gaza”.

Commending the US government for its decision to cease funding to @UNRWA after it was revealed that some of its employees were involved in the heinous massacre on #October7.

We have been warning for years: @UNRWA perpetuates the refugee issue, obstructs peace, and serves as a…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) January 27, 2024