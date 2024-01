(CNN/CNN Chile) – Estados Unidos y otros tres países suspendieron el financiamiento principal a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por su sigla en inglés) tras las acusaciones de que miembros de su personal estuvieron involucrados en los ataques de Hamás a Israel del pasado 7 de octubre.

El organismo de la ONU despidió el viernes a varios miembros de su personal después de que Israel los denunciara de participar en la irrupción.

La revelación llevó al Departamento de Estado estadounidense a anunciar poco después que había “suspendido temporalmente la financiación adicional” a la agencia. Luego, Australia, Canadá e Italia han seguido su ejemplo.

El ministro de Desarrollo Internacional de Canadá, Ahmed Hussen, hizo el anuncio a última hora del viernes en X: “Canadá condena inequívocamente el ataque del 7 de octubre contra Israel. Estoy profundamente preocupado por las acusaciones relacionadas con algunos empleados de la UNRWA“.

“He dado instrucciones a Global Affairs Canada para que suspenda toda financiación adicional a UNRWA a la espera del resultado de la investigación“, agregó.

Canada unequivocally condemns the October 7th attack on Israel. I am deeply troubled by the allegations relating to some UNRWA employees. I have instructed Global Affairs Canada to pause all additional funding to UNRWA pending the outcome of the investigation. Read my statement: pic.twitter.com/YfEbwhKvzx

— Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) January 26, 2024