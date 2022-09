La familia real habilitó un libro online para que las personas puedan escribir sus mensajes de condolencias tras la muerte de la reina Isabel II.

Desde la monarquía informaron que algunos mensajes serán trasladados a integrantes de la familia real y quedarán guardados en los archivos de la realeza británica “para la posteridad”.

For the latest guidance on Mourning and how to sign our online book of condolence, please visit our website:

