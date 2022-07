El asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, que ocurrió en medio de un acto de campaña al oeste de Japón, ha impactado al mundo y diferentes actores de la política internacional han expresado sus condolencias, principalmente a través de Twitter.

En Latinoamérica, el presidente de Paraguay, Mario Abdo, escribió en Twitter: “Hacemos llegar nuestras condolencias al gobierno y el pueblo del Japón por el trágico fallecimiento del ex primer ministro Shinzo Abe, quien en vida fue un gran amigo del Paraguay y nos visitó en diciembre de 2018″.

También el presidente de Colombia, Iván Duque, envió sus condolencias por la muerte de Abe a través de las redes sociales.

“En nombre del gobierno y del pueblo colombiano, lamentamos profundamente el fallecimiento del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, tras ser víctima de un atentado. Siempre lo recordaremos como un líder muy cercano a Colombia. Solidaridad con su familia y el pueblo japonés”, tuiteó Duque.

“Nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos y al pueblo japonés por su enorme pérdida acaecida el día de hoy. Descanse en paz.”, fue el mensaje de Marcelo Ebrard, canciller de México.

En tanto, el canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, escribió: “Condenamos el ataque al ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Japón“.

En el resto del mundo, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, señaló en un tuit que “su liderazgo global en tiempos desconocidos será recordado por muchos”. Además, escribió: “Mis pensamientos están con su familia, amigos y el pueblo japonés. El Reino Unido está con ustedes en este momento oscuro y triste“.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también tuiteó sus condolencias, calificando el tiroteo como “un ataque a la democracia” y “un vergonzoso acto de cobardía para silenciar a un líder político.”

El primer ministro de India, Narendra Modi, anunció que, en señal de su “más profundo respeto”, su país celebrará este sábado una jornada de luto nacional. Destacó que Abe fue “un destacado estadista mundial, un líder sobresaliente y un administrador notable”.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, aseguró que Abe había sido un “gran amigo y aliado de Australia“, y dijo al pueblo de Japón: “Estamos de luto con ustedes”.

La presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, calificó a Abe de “persona maravillosa”, y añadió: “Este brutal y cobarde asesinato de Shinzo Abe conmociona al mundo entero“.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, envió sus “más profundas condolencias” a la familia del asesinado ex primer ministro japonés Shinzo Abe y al pueblo de Japón en un tuit este viernes.

“Profundamente entristecido por el atroz asesinato de Shinzo Abe, un defensor de la democracia, mi amigo y colega durante muchos años“, escribió Stoltenberg.

La Embajada de China en Japón expresó sus condolencias a la familia de Abe por la muerte del ex primer ministro el viernes. Un portavoz de la embajada dijo que “estamos conmocionados por el tiroteo del ex primer ministro Shinzo Abe”.

“Durante su mandato en el cargo, el ex primer ministro Shinzo Abe contribuyó a la mejora y el desarrollo de las relaciones entre China y Japón”, agregó el portavoz en un comunicado.

Por su parte, la primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, dijo a través de Twitter que se encuentra “profundamente conmocionada” al escuchar la noticia y que “sus pensamientos están con su esposa y la gente de Japón”.

También señaló que “fue uno de los primeros líderes que conocí cuando me convertí en primera ministra. Estaba profundamente comprometido con su papel, pero también era generoso y amable. Eventos como este nos sacuden a todos hasta la médula”.

Mike Pence, el ex vicepresidente de Estados Unidos, señaló mediante su cuenta de Twitter que su esposa y él estaban “profundamente preocupados” al enterarse del tiroteo del ex primer ministro de Japón. “Abe-san fue un notable líder de Japón y un aliado inquebrantable de los EE.UU. Nos unimos a millones que oran por este hombre verdaderamente bueno y su familia. Dios bendiga a Shinzo Abe”, añadió.

La Casa Blanca también se refirió al hecho y a través de un portavoz señaló a CNN que está “conmocionada y entristecida al enterarse del ataque violento contra el ex primer ministro japonés Shinzo Abe”. “Estamos monitoreando de cerca los informes y manteniendo nuestros pensamientos con su familia y el pueblo de Japón“.