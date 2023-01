(EFE).- El príncipe Enrique de Reino Unido, más conocido como Harry, reveló que “solo lloró una vez“, durante el entierro, por la pérdida de su madre, la princesa Diana, fallecida en un accidente de auto en 1997.

El hijo menor del rey Carlos III y su primera esposa confiesa haberse sentido “culpable” por esa incapacidad de llorar, que atribuye a su restrictiva educación, en una entrevista con la cadena británica ITV, previa a la publicación el martes de su libro de memorias, titulado en español En la sombra.

Según extractos de esta entrevista, que se emite en su totalidad este domingo a las 21 GMT, Carlos ni siquiera le abrazó cuando le comunicó la muerte de su madre sentado en su cama en el castillo escocés de Balmoral.

Harry reveló también que el hermano de Diana, el conde Carlos Spencer, se opuso inicialmente, calificándolo de “barbaridad”, a que William y Harry, entonces de 15 y 12 años, caminaran detrás del ataúd de su madre durante la procesión pública por su entierro, un acto que afectó profundamente a los menores.

El príncipe de 38 años dice que él y seguramente también su hermano -el actual heredero al trono- se sintieron culpables al ver y estrechar la mano a miles de ciudadanos que lloraban, cuando ellos no eran capaces de demostrar emoción.

