(CNN) – Catherine, Princesa de Gales, se disculpó por “cualquier confusión” por una fotografía oficial editada que generó controversia luego de que varias agencias de noticias internacionales retiraran la imagen por temor a que hubiera sido manipulada.

La fotografía, publicada el domingo para conmemorar el Día de la Madre en el Reino Unido, fue la primera fotografía oficial de Kate desde que se sometió a una cirugía abdominal en enero.

Sin embargo, horas después de que fuera publicada por el Palacio de Kensington, cuatro importantes agencias fotográficas emitieron “avisos de eliminación”, expresando su preocupación por que hubiera sido editada.

Kate Middleton escribió en X: “Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer”.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024