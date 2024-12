Primer ministro sirio ante inminente caída del régimen: “Estamos listos para cooperar con cualquier liderazgo que el pueblo elija”

Mohammad Ghazi al-Jalali hizo un llamado a los sirios para proteger las instalaciones públicas, afirmando que pertenecen a todos los ciudadanos.

(CNN) – El primer ministro sirio, Mohammad Ghazi al-Jalali, dijo en un mensaje grabado el domingo por la mañana que el gobierno está dispuesto “a cooperar con cualquier liderazgo que el pueblo elija”.

“Estamos listos para cooperar con cualquier liderazgo que el pueblo elija, ofreciendo todo el apoyo posible para garantizar una transición fluida y sistemática de las funciones gubernamentales, preservando las instalaciones estatales”, dijo.

“Estoy aquí en mi hogar, no me he ido y no tengo la intención de irme salvo de forma pacífica para garantizar el funcionamiento continuo de las instituciones públicas, las instalaciones del Estado y para transmitir seguridad y protección a todos los ciudadanos”.

“Extendemos nuestras manos a cada ciudadano sirio que se preocupe por salvaguardar los recursos de esta nación… Exhorto a todos los ciudadanos a no dañar ninguna propiedad pública porque, en última instancia, les pertenece”.

El líder militante de Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), el principal grupo que impulsa la oposición armada en el país, emitió un comunicado llamando a las fuerzas rebeldes a no dañar las instituciones estatales.

“A todas las fuerzas militares en la ciudad de Damasco, está estrictamente prohibido acercarse a las instituciones públicas, las cuales permanecerán bajo la supervisión del ex primer ministro hasta que sean entregadas oficialmente. También está prohibido disparar balas al aire”, escribió Ahmed al-Sharaa, también conocido como Abu Mohammad al-Jolani, en Telegram.

El jueves, Jolani proyectó una visión diferente para el país devastado por la guerra durante una entrevista con CNN. En una señal de su intento de cambiar su imagen, también utilizó públicamente su nombre real por primera vez –Ahmed al-Sharaa– en lugar de Abu Mohammad al-Jolani, el nombre de guerra por el que se le conoce ampliamente.