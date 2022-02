(CNN) – En la jornada de este martes Rusia anunció que algunas de sus tropas regresarían a la base después de completar ejercicios recientes, pero enfatizó que continuarían los ejercicios militares importantes.

Luego de darse a conocer esta información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó una conferencia de prensa donde actualizó la situación que se vive en Europa de Este, donde recalcó que su objetivo sigue siendo mantener la diplomacia entre las naciones.

Lee también: Príncipe Andrés y Virginia Giuffre llegaron a un acuerdo tras demanda por abuso sexual

“Estados Unidos permanece abierto a la diplomacia de alto nivel en estrecha coordinación con nuestros Aliados, aprovechando las múltiples salidas diplomáticas que nosotros y nuestros Aliados y socios hemos ofrecido a Rusia en los últimos meses”, explicó.

A su vez, enfatizó que su país “sigue creyendo en la diplomacia y la desescalada son el mejor camino a seguir, pero está preparado para cada escenario“.

Lee también: Bélgica buscará reducir la jornada laboral a 4 días

Respecto a este último punto, el mandatario reiteró que “estamos preparado, pase lo que pase. Estamos listos con la diplomacia, para participar en la diplomacia con Rusia y nuestros aliados y socios para mejorar la estabilidad y la seguridad en Europa en su conjunto”.

Biden también aseguró que “estamos listos para responder con decisión al ataque ruso. sobre Ucrania, que todavía es una gran posibilidad. Todos los eventos de las últimas semanas y meses, este ha sido nuestro enfoque y sigue siendo nuestro enfoque ahora”.

Lee también: China censura trama LGBT de “Friends” y causa molestia entre los fanáticos

Respecto a una futura invasión Rusia, apuntó que “si invade en los próximos días y semanas, el costo humano para Ucrania será inmenso. Y el costo estratégico para Rusia también será inmenso. Si Rusia ataca a Ucrania, se encontrará con una abrumadora condena internacional“.

Por último, hizo un llamado a la población de ese país, afirmando que no son su enemigo y apelando a nadie busca desestabilizar a Rusia.

“Ucrania no está amenazando a Rusia. Ni Estados Unidos ni la OTAN tienen misiles en Ucrania. No tenemos, no tenemos planes de ponerlos allí también. No estamos apuntando al pueblo de Rusia. No buscamos desestabilizar Rusia. A los ciudadanos de Rusia: no son nuestro enemigo. No creo que quieran una guerra sangrienta y destructiva contra Ucrania”, concluyó.