El mandatario Volodymyr Zelensky criticó los calificativos de su par de Rusia, aclarando que "queremos determinar nuestra historia por nosotros mismos. En paz, con calma y honestidad", y agregando que los vecinos siempre se enriquecen culturalmente, pero eso no los convierte en uno, no nos disuelve a nosotros en ustedes. Somos diferentes. Pero no es una razón para ser enemigos".