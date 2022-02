Este 24 de febrero quedó marcado en la historia como el inicio de un nuevo conflicto bélico en el viejo continente, luego que Vladimir Putin anunciara una “operación militar especial” en territorio ucraniano. Minutos después, poco antes del amanecer en Ucrania, comenzó el ataque.

Además de los puntos estratégicos que Putin había anunciado “proteger”, que son Lugansk y Donetsk, las fuerzas rusas avanzaron desde Bielorrusia y sectores cercanos a Crimea, lo que da cuenta de una avanzada que va más allá de ser simplemente prestar ayuda a las recién reconocidas como repúblicas independientes por el mandatario ruso.

En medio del temor y la incertidumbre que ha significado el avance de tropas, las y los ucranianos se han tenido que resguardar en distintos refugios, búnkers y subterráneos acondicionados para ataques aéreos. Y en esos momentos, han surgido postales y videos que vuelven palpable el conflicto armado que se ha desatado.

Uno de ellos fue el vivido en Járkov (Kharkiv en inglés), donde la reportera de The Washington Post Whitney Leaming capturó cómo un joven tocaba una melancólica melodía en el lobby de un hotel, con el miedo latente de que tropas rusas estuvieran avanzando en la ciudad.

Járkov se encuentra en la frontera norte de Ucrania con Rusia, a kilómetros de la zona del Donbas que hoy se encuentra bajo dominio pro ruso.

La canción interpretada por el joven sería Tales from the Loop, de Philip Glass, parte de la banda sonora de la serie del mismo nombre.

A young boy plays the piano in a Kharkiv hotel lobby as unconfirmed reports come in that Russians troops are advancing on the city. pic.twitter.com/bWFvgM1N7X

— Whitney Leaming (@wleaming) February 24, 2022