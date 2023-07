Su homólogo brasileño dijo que él "se veía un poco más ansioso que los demás” mandatarios durante la cumbre de la Celac-UE y que por ello criticó las dificultades de algunos países latinoamericanos para condenar la invasión rusa de Ucrania en la declaración final del encuentro. "No tengo diferencias sustantivas -con Lula- en esto y no me cabe duda de que ambos velamos por la paz", dijo el presidente chileno.