(EFE) – El ex presidente chino Hu Jintao, desalojado hoy por la fuerza de la sala de plenos en la que se clausuraba el XX Congreso del Partido Comunista (PCCh), “no se sentía bien y su personal le acompañó a otra habitación para que descansara”, aseguró hoy la prensa oficial del país asiático.

La aparente e inesperada purga pública de Hu, predecesor inmediato del actual líder chino, Xi Jinping, convulsionó hoy la clausura del cónclave, en el que Xi cimentó su ya enorme poder perpetuándose un lustro más al frente del gigante asiático.

Lee también: Hu Jintao abandonó inesperadamente sala donde se desarrollaba el Congreso del Partido Comunista Chino

Hu, con el rostro demudado, fue escoltado por la fuerza fuera del recinto segundos después de que la prensa accediera al hemiciclo.

Aunque Hu se resistió mientras tiraban de él, como se aprecia en las imágenes, se termina marchando tras interpelar a Xi, quien permanecía con la mirada al frente ajeno a lo que sucedía a escasos centímetros de su espalda.

Con todo, algunos observadores no han interpretado lo sucedido como una purga, sino como un posible malestar físico que habría provocado la salida de la sala del antecesor de Xi en el cargo.

En ese sentido, la agencia estatal Xinhua aseveró esta noche a través de Twitter -red censurada en China- que Hu había “insistido” en asistir a la sesión de clausura “pese a que últimamente ha necesitado tiempo para recuperarse”.

“Cuando hoy no se estaba sintiendo bien durante la sesión, su personal, por su salud, le acompañó a una habitación contigua para que descansara. Ahora está mejor”, indica el tuit, sin dar más explicaciones.

Xinhuanet reporter Liu Jiawen has learned that Hu Jintao insisted on attending the closing session of the Party's 20th National Congress, despite the fact that he has been taking time to recuperate recently.

— China Xinhua News (@XHNews) October 22, 2022