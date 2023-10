(CNN) – Katalin Karikó y Drew Weissman fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año por sus trabajos sobre vacunas de ARNm contra el COVID-19, anunció este lunes la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia.

Karikó y Weissman publicaron sus resultados en un artículo de 2005 que recibió poca atención en su momento, según el comité del Premio Nobel, pero que más tarde sentó las bases de avances de importancia crítica que sirvieron durante la pandemia que comenzó en 2020.

“A través de sus descubrimientos innovadores, que han cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de cómo interactúa el ARNm con nuestro sistema inmunológico, los galardonados contribuyeron a la tasa sin precedentes de desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas a la salud humana en los tiempos modernos“, agregó el organismo.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023