Nobel de Física es otorgado a John Hopfield y Geoffrey Hinton por su trabajo en inteligencia artificial

(EFE) — El Premio Nobel de Física 2024 es para John J. Hopfield y Geoffrey E. Hinton “por descubrimientos fundamentales e invenciones que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales”, informó este martes la Real Academia de las Ciencias Sueca.

Hopfield, de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, creó una memoria asociativa que puede almacenar y reconstruir imágenes y otros tipos de patrones contenidos en datos.

Por el otro lado, Hinton, de la canadiense Universidad de Toronto, inventó un método que puede descubrir de forma independiente propiedades en datos y que se ha vuelto importante para las grandes redes neuronales artificiales que se usan hoy día.

The Nobel Prize in Physics 2024 is awarded to John J. Hopfield och Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks”

