(CNN) – Al menos 151 personas murieron en un incidente durante los festejos de Halloween en el barrio Itaewon de Seúl el sábado por la noche, informó el jefe del Departamento de Bomberos de Yongsan el domingo. Señaló además que 82 personas se encuentran heridas.

Según Choi Seong-bum, jefe del Departamento de Bomberos de Yonsan, el incidente podría haber sido provocado por una “presunta estampida“. Más temprano, Choi había dicho que no hubo fugas de gas ni fuego en el lugar, pero que recibieron varios informes de personas “enterradas” en la multitud a partir de las 22:24 hora local del sábado por la noche.

El director del Centro de Salud de Yongsan, Choi Jae-won, dijo que decenas de heridos fueron trasladados a hospitales cercanos y agregó que es probable que aumente el número de muertos. Por su parte, los cuerpos de las víctimas están siendo trasladados a varias morgues de hospitales.

Además, Choi informó que 1.701 miembros del personal de respuesta se acudieron al lugar, incluidos 517 bomberos, 1.100 policías y 70 trabajadores del gobierno.

Un testigo describió la escena caótica a CNN y dijo que la gente estaba atascada y no podía respirar. “Vi a la gente yendo hacia el lado izquierdo y vi a la persona llegar al lado opuesto. Entonces, la persona en el medio se atascó, así que no tenían forma de comunicarse, no podían respirar”, dijo Song Sehyun a CNN.

La Agencia de Noticias Yonhap había informado anteriormente que las personas sufrieron “paros cardíacos”, atribuyendo la información a las autoridades de bomberos. Los funcionarios de Emergencias recibieron a al menos 81 personas del barrio Itaewon con “dificultades para respirar”.

La policía cerró el área del barrio Itaewon de Seúl. Los videos compartidos en las redes sociales mostraban a personas tiradas en las calles. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, envió un equipo de asistencia médica para desastres al incidente, según la oficina presidencial.

El presidente también ordenó que se identifique “rápidamente” a las víctimas, por el bien de las familias preocupadas, según la secretaria presidencial principal de Relaciones Públicas, Kim Eun-hye.

Yoon activó de inmediato una sede de gestión de emergencias a cargo del primer ministro Han Duck-soo y ordenó al ministro del Interior y Seguridad, Lee Sang-min, que comenzara una investigación sobre las causas del incidente, dijo Kim.

Filas de camillas para retirar los cuerpos

Los trabajadores de emergencia formaron una larga fila de camillas el incidente fatal ocurrido durante las festividades de Halloween en el popular distrito de clubes nocturnos de Seúl. Will Ripley de CNN dijo que cuando llegó al vecindario de Itaewon, había montones de personas caminando por las calles, llorando y hablando por teléfono, todavía vistiendo disfraces de lo que pretendía ser una celebración.

Mientras tanto, paramédicos con ambulancias seguían buscando a cualquiera que necesitara ir al hospital. Ripley dijo que la larga fila de camillas en la calle se usaría para sacar cuerpos de la escena.

El gobierno de la ciudad de Seúl también está recibiendo informes de personas desaparecidas, ya que hay muchas víctimas no identificadas.