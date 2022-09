La reina Isabel II murió en en el Castillo de Balmoral en Escocia la mañana de este jueves. La monarca que reinó por 70 años dejó de existir luego de que se informara que sus médicos se encontraban preocupados de su salud.

La salud de la líder de la monarquía generó preocupación a nivel mundial y los ojos de la prensa internacional se posaron en la vida y legado de la monarca.

Lee también: Las distintas relaciones que Isabel II forjó con 15 primeros ministros en 70 años

Ahora, en medio del duelo de los británicos, la prensa de Reino Unido reveló las portadas con que despedirán a quien fuese su reina durante siete décadas.

Las portadas para este viernes en Reino Unido:

The Guardian front page, Friday 9 September 2022; Queen Elizabeth II 1926-2022 pic.twitter.com/5ROqSmVqE1 — The Guardian (@guardian) September 8, 2022

A Life in Service Queen Elizabeth II: April 21 1926 – September 8 2022⁠

⁠

🗞 Read the full Times obituary here: https://t.co/22lRgce0sC pic.twitter.com/KyraQY4EHS — The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 8, 2022