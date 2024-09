¿Por qué la colaboración es esencial en caso de enfrentar un apocalipsis?

En las crisis, la mayoría de las personas reaccionan con compasión, atención y cooperación. Resulta que los seres humanos han trabajado en equipo para hacer frente a las catástrofes desde los primeros días de la civilización.

*Artículo escrito por Jessica DuLong.

(CNN) — Si ves cualquier película de zombis, probablemente verás a personas entrando en pánico y volviéndose unos contra otros para evitar que los muertos vivientes se coman sus cerebros. Pero los investigadores reconocen que esas reacciones son meros mitos .

En las crisis, la mayoría de las personas reaccionan con compasión, atención y cooperación. Resulta que los seres humanos han trabajado en equipo para hacer frente a las catástrofes desde los primeros días de la civilización.

Mientras investigaba para mi libro “ Salvados en el malecón: historias del éxodo marítimo del 11 de septiembre ”, pasé cientos de horas entrevistando a personas que participaron en la evacuación espontánea de casi 500.000 personas del Bajo Manhattan en barco después de los ataques al World Trade Center. Escuché mucho sobre los horrores que enfrentaron los civiles varados y asfixiados por el polvo que se apresuraron a abordar cualquier embarcación disponible. Pero todas las personas con las que hablé negaron cualquier pánico, empujones o codazos. De hecho, las multitudes se apartaron para permitir que las personas gravemente heridas evacuaran primero.

Mientras tanto, las tripulaciones marítimas se exponen una y otra vez a peligros, apuntando sus proas hacia la zona cero para recoger a más pasajeros desesperados por escapar de la isla de Manhattan. Los investigadores han encontrado ejemplos a lo largo de la historia de la “ compasión ante las catástrofes ” que lleva a las personas a ofrecerse como voluntarios durante los desastres.

“En tiempos de catástrofe, la gente suele adoptar un modo altamente cooperativo de manera instintiva ”, explicó Athena Aktipis en su libro “ Una guía de campo para el Apocalipsis: una guía muy seria para sobrevivir a nuestros tiempos salvajes ”. Si analizamos cualquier cataclismo reciente, “vemos que más gente interviene para ayudar y brindar ayuda, y que el caos y el aprovechamiento de los demás es la excepción, no la regla”.

Hablé con Aktipis, profesora adjunta de psicología en la Universidad Estatal de Arizona, que insta a la gente a recordar esto cuando se prepara para desastres de todo tipo, especialmente cuando se forma un “equipo Z” con aquellas personas que nos gustaría tener a nuestro lado cuando nos enfrentamos a un apocalipsis, zombi o de otro tipo (Z significa zombi, por supuesto). Aktipis es una teórica de la cooperación y psicóloga social que ha estudiado la cooperación, la generosidad humana y el conflicto durante más de 20 años.

Aunque Aktipis se toma en serio la preparación para el gran apocalipsis (encuentre sus recomendaciones de kit de supervivencia aquí ), también está decidida a “hacer que el apocalipsis vuelva a ser divertido”. Escribió que espera que su libro haga que los lectores pasen de “sentir miedo por la incertidumbre del futuro a sentirse preparados para reestructurar su vida para crear un futuro más sostenible y resiliente para toda la humanidad”.

Después de todo, argumentó, “en el fondo, todos queremos salvar el mundo”, y la colaboración es la directriz principal, probada por el tiempo.

Esta conversación ha sido editada y condensada para mayor claridad.

CNN: ¿Qué quieres decir con apocalipsis?

Athena Aktipis: La definición griega antigua es “una revelación”, por lo que un apocalipsis es cualquier evento que revela los riesgos que enfrentamos. Estos nos brindan oportunidades para aprender y reforzar nuestras vulnerabilidades para que podamos sobrevivir y prosperar en tiempos cada vez más apocalípticos.

No solo nos espera un futuro apocalíptico; también vivimos en un presente apocalíptico. Los apocalipsis ocurren en todo el mundo todo el tiempo. Las cosas siempre son terribles en algún lugar.

Afrontar mentalmente el apocalipsis nos da la oportunidad de descubrir qué es realmente importante para nosotros y construir una comunidad que nos ayude a protegernos de los riesgos, ya sean apocalípticos o cotidianos.

CNN: ¿Qué te ha enseñado tu trabajo sobre cómo y cuándo las personas se ayudan entre sí?

Aktipis: A través del trabajo de campo , los experimentos con participantes humanos en el laboratorio y en el modelado por computadora que hago, hemos visto que las situaciones donde hay incertidumbre, imprevisibilidad y crisis hacen aflorar los instintos de las personas de ayudarse entre sí, sin esperar nada a cambio.

Ayudar en tiempos de necesidad crea una distribución informal de riesgos. Desde el punto de vista evolutivo, es más importante tener una red de seguridad de ayuda mutua que avanzar un poco.

CNN: ¿Significa esto que los humanos somos inherentemente colectivistas?

Aktipis: Esta tendencia tiene elementos tanto de colectivismo como de individualismo. Los ganaderos que hemos estudiado en el sur de Arizona y Nuevo México, que viven en grandes extensiones, a kilómetros de distancia de sus vecinos, son un modelo de independencia y creen firmemente que cada uno debe ocuparse de sus propios problemas. Pero si surge un problema inesperado (si alguien se lesiona o enferma, si hay una muerte o una falla en el equipo que es impredecible), se ayudan entre sí sin condiciones.

Nuestra voluntad de ayudar se basa a menudo en el simple hecho de saber que tenemos la capacidad de aliviar la necesidad que percibimos. Y cuando nos sentimos interdependientes con las personas que nos rodean, eso hace que sea más fácil dar un paso al frente.

CNN: ¿Qué papel han jugado los apocalipsis a lo largo de la historia en lo que ustedes llaman la “resistencia al apocalipsis” de los humanos?

Aktipis: Hemos tenido que hacer frente a situaciones apocalípticas durante toda nuestra historia, incluso antes de que fuéramos humanos. Todos los organismos evolucionaron para afrontar los riesgos. Los cambios ambientales, las migraciones y las guerras han formado parte de nuestras sociedades desde hace mucho tiempo, y los humanos han evolucionado para afrontar los riesgos juntos, de forma colectiva.

No sólo nos adaptamos cuando cambian las situaciones de nuestro entorno, sino que, una vez que salimos de la crisis y del proceso, también aprendemos. La capacidad humana más importante para afrontar las crisis es la cooperación. A continuación están nuestras capacidades de comunicarnos y compartir información y de estar vinculados entre nosotros, preocupándonos genuinamente por el bienestar de los demás. Todas esas cosas nos ayudan a salir adelante, como lo han hecho a lo largo de nuestra evolución.

CNN: Dadas todas las crisis mundiales actuales, ¿cómo podemos superar la sensación de impotencia que puede impedirnos actuar?

Aktipis: ¡Es importante tener espíritu de aventura! Es fácil quedarse atrapado en una mentalidad de miedo ante los cambios que están ocurriendo en el mundo, pero podemos ver esos desafíos como oportunidades para aprender y crecer, para entender mejor nuestro mundo y para adelantarnos a él. En lugar de esperar a que ocurran acontecimientos negativos, podemos pensar con antelación al menos algunas cosas sencillas que podemos hacer para ser más resilientes. Eso puede dar grandes frutos cuando ocurra un acontecimiento negativo.

A menudo se dice a las personas que controlen su propio estrés con atención plena, pero necesitamos mecanismos para lidiar juntos con el estrés colectivo que muchos de nosotros sentimos. Cooperar, comunicarse y trabajar juntos en comunidad es esencial. Las artes son formas maravillosas y extremadamente importantes para que las personas afronten la ambigüedad y la ansiedad e imaginen un posible futuro colectivo juntos. Las historias ofrecen esta forma realmente genial de atraer la atención compartida hacia realidades alternativas, futuros y posibilidades que nos ayudan a coordinar el movimiento potencial en nuevas direcciones.

CNN: ¿Nuestra resistencia evolutiva al apocalipsis será suficiente para enfrentar los desastres actuales?

Aktipis: Los apocalipsis actuales se producen a una escala enorme que aún no hemos evolucionado para poder gestionar. Los grandes riesgos existenciales que afrontamos existen a una escala que no podemos afrontar como individuos. Para sobrevivir a los desafíos, debemos afrontarlos con un nivel de colaboración, cooperación y comunicación humana que esté a la altura de la enormidad de los problemas. Aprender a coordinar nuestras capacidades requiere trabajar juntos de forma intencionada para encontrar soluciones de una manera que resulte positiva para las personas.

Necesitamos la colaboración entre personas con formas muy diferentes de entender el mundo: científicos, artistas, médicos y responsables de políticas que compartan ideas sobre cómo cambiar nuestro comportamiento colectivo. Nuestros cerebros son asombrosos a la hora de procesar información, por lo que tenemos una enorme cantidad de capacidades, tanto como individuos como colectivos, que no hemos aprovechado plenamente para afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos. Ahí hay una oportunidad tremenda.

Una de las cosas interesantes de la evolución humana es que hemos evolucionado para hacer cosas que nunca habíamos hecho antes, tanto a nivel individual como colectivo. En definitiva, esto es un motivo para tener muchas esperanzas sobre el futuro.

CNN: Recomiendas formar un equipo Z con las personas que quieres que te acompañen en caso de apocalipsis. ¿Quiénes encajan en la descripción del puesto?

Aktipis: Un equipo Z es una red de personas en las que puedes confiar en momentos de necesidad. Para formar tu equipo Z, realiza un experimento mental. Si los zombis estuvieran arañando tu puerta, ¿a quién querrías que estuviera a tu lado? ¿En quién puedes confiar para enfrentar los desafíos? ¿Quién puede estar a la altura de una ocasión apocalíptica?

Es probable que los miembros del equipo Z que haya elegido sean personas que ya desea que formen parte de su red social. Cultivar relaciones con personas con las que puede contar no solo aumenta su potencial de resiliencia en caso de desastres, sino que también puede hacer que se sienta más seguro y menos solo ahora.

Prepararse para el apocalipsis ofrece soluciones a múltiples problemas. Muchos de nosotros nos sentimos solos, desconectados o como si nuestras vidas carecieran de sentido. También sentimos ansiedad por tener que lidiar con todo lo que está pasando en el mundo. Estos sentimientos se pueden aliviar formando un equipo de personas en las que podamos confiar en tiempos difíciles. Luego, juntos, podemos explorar los riesgos que enfrentamos, con curiosidad y sentido del humor. Tal vez nos divirtamos un poco. Incluso si solo estás bromeando, pregúntate: “¿Qué habilidad especial aportarías al apocalipsis zombi?” Esta puede ser una forma alegre de profundizar su vínculo, incluso si no estás lidiando con un desastre real.

Con tantas exigencias sobre nosotros, puede resultar difícil priorizar el tiempo que dedicamos a conectar con las personas que nos rodean. Considerar esto como parte de la preparación para el apocalipsis puede ser una excelente manera de conseguir más tiempo. La socialización es la manera en que invertimos en las relaciones que valoramos intrínsecamente. También es una manera de asegurar vínculos de ayuda mutua, donde sabemos que los demás estarán ahí para nosotros y nosotros estaremos ahí para ellos.

Jessica DuLong es una periodista radicada en Brooklyn, Nueva York, colaboradora de libros, coach de escritura y autora de “Saved at the Seawall: Stories From the September 11 Boat Lift” y “My River Chronicles: Rediscovering the Work That Built America”.