(EFE) – Ex funcionarios y políticos bolivianos afirmaron este lunes que, para que se dé una reposición de las relaciones diplomáticas con Chile, es necesaria una “agenda bilateral” en la que existan temas como el tránsito de personas o de carga por la frontera sin dejar de lado la demanda marítima.

El nuevo presidente, Gabriel Boric, dijo precisamente este lunes que con Bolivia hay varios “elementos de integración que podemos trabajar. La reanudación de relaciones diplomáticas es un punto de llegada, me encantaría avanzar hacia allá“.

En ese sentido, el ex canciller boliviano Javier Murillo dijo a EFE que una reposición de las relaciones diplomáticas con Chile son el “punto más alto del diálogo político” y que por ahora no ve cuáles podrían ser esos “puntos de entendimiento”.

Murillo recordó que la demanda de Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las aguas del Silala, la falta de avances en el reclamo marítimo boliviano tras la sentencia de esa misma instancia en 2018 que estableció que Chile no tiene obligación de negociar un acceso soberano al mar y los problemas frecuentes de libre tránsito en la frontera, plantean dificultades aún no resueltas.

Boric afirmó que “Chile no negocia su soberanía, como me imagino, no hace ningún país. Entiendo que el presidente (Luis) Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que le he invitado, y creo que hay buena disposición de ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes”.

La legisladora del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Bertha Acarapi, dijo a EFE que la llegada de Boric a la Presidencia permitirá que la relación entre ambos países “sea de manera más fluida”, pero también consideró que en Bolivia no se va a “renunciar” a conseguir una salida al mar.

Tras ser consultados por EFE, funcionarios de la Cancillería boliviana señalaron que aún no habrá un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones de Gabriel Boric.

La Constitución de Bolivia, promulgada en 2009, establece que la reivindicación marítima y el ejercicio soberano son objetivos “permanentes e irrenunciables” del Estado.

Ambos países no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978 por la centenaria reclamación boliviana del acceso soberano al océano Pacífico perdido en una guerra a finales del siglo XIX.

La situación bilateral ha sido particularmente tensa en los últimos años por la demanda planteada en 2013 por el Gobierno de Evo Morales ante la CIJ por el río Silala. En abril próximo iniciará la ronda de argumentos orales: Chile argumenta que es un río internacional, mientras que Bolivia sostiene que en realidad se trata de manantiales que nacen dentro de sus límites.