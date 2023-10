(CNN en Español) – El 7 de octubre, Hamás, el grupo islamista que controla Gaza, lanzó un ataque sorpresa a gran escala contra Israel. A la operación la llamó “Tormenta de al-Aqsa”.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente coronel Richard Hecht, dijo que los militantes de Hamás entraron en Israel por tierra, mar y aire.

Desde entonces se contabilizan al menos 1.300 israelíes y ciudadanos de otras nacionalidades muertos, y unos 150 que presuntamente se encuentran secuestrados por Hamás. Las represalias de Israel, en tanto, han dejado más de 1.900 muertos en Gaza.

Tras los ataques sorpresa de Hamás, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que el país “estaba en guerra”.

¿Pero cuál es la capacidad de las Fuerzas de Defensa de Israel para hacer frente a este nuevo conflicto con Hamás, el grupo extremista fundado en 1987 en Gaza y que desde 1994 ha estado atentando contra Israel?

Las 145 potencias militares del mundo

Desde 2006, Global Fire Power (GFP) analiza 145 países, basados —dicen— “en la capacidad potencial de cada nación para hacer guerras en tierra, mar y aire, libradas por medios convencionales”.

Agregan que los resultados “incorporan valores relacionados con la mano de obra, el equipo, los recursos naturales, las finanzas y la geografía”, lo que —aseguran— brinda una visión sobre el panorama global.

Basados en estas variables, ubican a cinco países como las máximas potencias militares del mundo:

1. EE.UU.

2. Rusia

3. China

4. India

5. Reino Unido

El poderío militar de Israel

Israel ocupa el lugar 18 de los 145 países, según esta clasificación.

Tropas

Tropas con las que cuenta: 646.000

Entre ellos:

Personal militar activo: 173.000

Militares de reserva: 465.000

Paramilitares: 8.000

Poder aéreo

601 aviones disponibles.

Entre ellos se encuentran:

241 caza

32 de ataque

15 de transporte

153 de entrenamiento

23 de misiones especiales

11 cisterna-petroleros

126 helicópteros

48 helicópteros de ataque

Poder en tierra

2.200 tanques

56.290 vehículos blindados de combate

650 dispositivos de artillería autopropulsada

300 de artillería remolcada

300 lanzacohetes

Poder naval

67 buques de guerra y submarinos

Entre ellos se encuentran:

7 corbetas de guerra

45 buques patrulleros

5 submarinos

Músculo financiero

Presupuesto de Defensa (2023)

US$ 24.300 millones

El análisis de los datos

Para Alexei Chévez, consultor en seguridad y fuerzas armadas, es indiscutible el poder de fuego de Israel, mucho más si se lo mide —dice— con respecto a Hamas.

“Absolutamente, sí. Los números entre la capacidad de las Fuerzas de Defensa de Israel y los militantes de esta banda terrorista de Hamás son muy, muy, diferentes”.

En entrevista con CNN, Chévez dice que el presupuesto militar millonario con el que cuenta Israel le permite tener los aviones de combate de última tecnología, un número considerable de tanques y helicópteros de ataque, entre otros.

Sin embargo, dice que, aunque los números pueden ser muy contundentes, “no todo esto que tú ves reflejado en números se puede trasladar al universo que es la Franja de Gaza”. Considera que eso tiene que ver con la complejidad que reviste un conflicto de esta naturaleza, donde hay de por medio cientos de miles de civiles.

“Porque no vas a mandar una bomba atómica a Gaza, no vas a usar aviones de combate que no necesitas, más de los que están usando ahora para lanzar bombas y destruir instalaciones aparentemente militares de Hamás”.

Llegará el momento —muy próximo, dice— en el que Israel va a tener que incursionar en Gaza con sus soldados, apoyado de vehículos blindados y helicópteros de apoyo, en lo que se conoce como close air support. Y ahí —afirma— el peso del combate recaerá en la experiencia de los soldados israelíes contra los combatientes de Hamás y su equipamiento: “Se vuelve más parejo”, dice.

La gran interrogante: la contundente incursión de Hamas

Una de las grandes interrogantes, señala Chévez, es cómo a pesar del enorme desarrollo militar, tecnológico y de inteligencia, el Gobierno de Israel no logró detectar y echar por tierra los planes de Hamás.

“Esta es una pregunta que, yo creo, les va a llevar a los israelíes años resolver. Digamos que había una paz fluida en la frontera sur y nunca imaginaron que los pudieran sorprender. Y, sobre todo, hay otra cosa: que los sorprendieran de la manera en que lo hicieron; o sea, en utilizar bulldozers para derribar las protecciones que tenían en su frontera los israelíes, el lanzar 2.500 cohetes simultáneamente, pues era algo que ni lo habían proyectado en sus juegos de guerra, ni lo habían esperado”.

Que los atacantes hayan llegado en parapente “es más para películas propagandísticas, realmente no tiene ningún impacto. Lo que sí tiene un impacto fue la cantidad de cohetes que lograron almacenar”, añade el especialista.

En los meses siguientes, Chévez asegura que, a pesar de la superioridad militar de Israel, el conflicto se va a dirimir en función de qué tanto tiempo se pueda mantener el control de Gaza, pero también en la manera en que empiece a comportarse la opinión pública.

“Hoy en día, mayoritariamente, la opinión pública está volcada a apoyar a Israel por las atrocidades que vimos que cometieron (Hamas), pero cuando empezamos a ver también daños colaterales de los bombardeos israelitas, de los enfrentamientos en las ciudades, pues probablemente este apoyo unilateral e incondicional va a ir mermando un poco”, asegura Chévez.