Esta jornada, un grupo de congresistas de Estados Unidos manifestaron su preocupación ante la “campaña de desinformación” sobre la propuesta de nueva Constitución a través de las plataformas de Facebook, Twitter y TikTok.

A través de una carta dirigida a los CEO de cada red social, pidieron “encarecidamente actuar con urgencia para combatir las campañas corruptas de desinformación que socavan un proceso justo y democrático”.

“El año pasado, los chilenos votaron abrumadoramente a favor de reescribir la Constitución de la nación, por un margen del 78%. Desde entonces, a través de un proceso pacífico de debate y deliberación, una Convención Constitucional de ciudadanos redactó una nueva Constitución que otorga amplios derechos al pueblo de Chile, incluidos los derechos a la paridad de género en las instituciones públicas, la autodeterminación indígena, un medio ambiente sano, educación y salud”, agregaron.

Asimismo, sostienen que “en el contexto de un proceso democrático tan importante y sensible, creemos que las corporaciones tecnológicas como la suya tienen la obligación de garantizar que sus plataformas no sirvan para difundir odio, mentiras y desinformación entre el electorado”.

En esa línea, citaron un reportaje de Reuters y Ciper, sobre “información inexacta” respecto a la nueva Constitución. “Miles de perfiles de Twitter circulan regularmente afirmaciones evidentemente falsas sobre la nueva Constitución. Periodistas chilenos han documentado meticulosamente lo que equivale a una ‘guerra digital’ contra la Convención Constitucional en un intento de deslegitimar y desacreditar la propuesta constitucional”, expresaron.

“Aún más preocupante, estos ataques a menudo usan discursos de odio para atacar a mujeres y líderes indígenas de la Convención, como su primera presidenta, la académica mapuche Elisa Loncon”, añadieron.

En ese sentido, evaluan como “muy preocupante” que las historias falsas virales y las mentiras, “se hayan correlacionado estrechamente con un cambio en las encuestas. Nos preocupa mucho que sus empresas no estén tomando medidas suficientes para combatir esta desinformación”.

“A poco tiempo del plebiscito para aprobar o rechazar la Constitución este domingo, le instamos a actuar con rapidez contra la propagación de la desinformación. La inacción continua podría instigar la interferencia en este histórico referéndum”, zanjaron.

La carta fue firmada por los representantes Andy Levin, Cori Bush, Jesús G. “Chuy” García, Carolyn Maloney y James P. McGovern.

As a member of Congress and @HouseForeign, I am very concerned about the disinformation deployed by the “Rechazo” campaign in Chile and @meta, @twitter and @tiktok_us’ inadequate response.

These tactics undermine democracy. We need answers. pic.twitter.com/5BFgovZ0Wk

— Rep. Andy Levin (@RepAndyLevin) September 2, 2022