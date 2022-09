La actriz estadounidense Susan Sarandon, ganadora del Oscar a mejor actriz en 1995 por su papel en Dead Man Walking, afirmó que está pendiente del proceso constituyente en Chile y de las votaciones del domingo 4 de septiembre, en donde se decidirá si se aprueba o rechaza la propuesta de Constitución.

La artista de 75 años, reconocida por sus papeles en Stepmom, Thelma & Louise, Little Women, Elizabethtown, Dead Man Waling, entre otras películas y series, manifestó que “estamos pendiente de Chile. Por el bien de todos nosotros“.

We’re looking to Chile… for all of our sake. https://t.co/LL7tPO3AFT

— Susan Sarandon (@SusanSarandon) September 1, 2022