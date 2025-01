Una persona murió tras la explosión de una cybertruck de Tesla en las afueras del Hotel Trump en Las Vegas

(CNN) – Las autoridades de Las Vegas están investigando un incendio y explosión en un automóvil Tesla, la compañía de Elon Musk, ocurrido en la entrada del Trump International Hotel este miércoles por la mañana.

En conferencia de prensa, el sheriff de Las Vegas, Kevin McMahill, afirmó que se reportó un incendio de un vehículo en el hotel poco después de las 8:40 a.m. (hora local).

Los equipos llegaron y encontraron el auto, un modelo Cybertruck 2024, envuelto en llamas, informó.

“Hay una persona fallecida dentro del vehículo, en este momento no sé si es hombre o mujer”, dijo McMahill.

Otras siete víctimas sufrieron lo que McMahill describió como heridas “menores” como resultado de la explosión.

Jeremy Schwartz, agente especial interino del FBI en Las Vegas, también confirmó que su equipo está involucrado en la investigación

CNN se comunicó con Tesla para comentar sobre el incidente.

Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la organización Trump, publicó en X que “la seguridad y el bienestar de nuestros invitados y empleados siguen siendo nuestra principal prioridad”.

“Extendemos nuestra sincera gratitud al Departamento de Bomberos de Las Vegas y a las autoridades locales encargadas de hacer cumplir la ley por su rápida respuesta y profesionalismo“, escribió Trump.

Earlier today, a reported electric vehicle fire occurred in the porte cochère of Trump Las Vegas. The safety and well-being of our guests and staff remain our top priority. We extend our heartfelt gratitude to the Las Vegas Fire Department and local law enforcement for their…

— Eric Trump (@EricTrump) January 1, 2025