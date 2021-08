(CNN en Español) — Al menos cinco personas murieron y un sospechoso fue encontrado muerto después de que el peor tiroteo masivo de Gran Bretaña en más de una década tuvo lugar en Plymouth, suroeste de Inglaterra, dijo la policía.

La policía dijo que se llamó a los agentes y al personal de ambulancia para responder a un “incidente grave con armas de fuego” en Biddick Drive, en el área de Keyham de la ciudad costera de Plymouth, alrededor de las 6:10 pm hora local.

Dos mujeres y dos hombres fueron encontrados muertos en el lugar, según la policía. Otra mujer fue atendida por heridas de bala y murió poco tiempo después en el hospital.

Otro hombre, que se cree que es el delincuente, también fue encontrado muerto. Se presume que todos murieron por heridas de bala.

La policía ha enfatizado en que este no fue un incidente relacionado con terrorismo. Agregaron que la zona ha sido acordonada y que se cree que la situación está contenida.

Luke Pollard, miembro del parlamento de Plymouth Sutton y Devonport, tuiteó que más personas están siendo tratadas en el hospital por lesiones y que al menos uno de los muertos era un menor de edad.

“Tan indeciblemente horrible. Mis condolencias y pensamientos están con las familias”, agregó Pollard en Twitter. “Estoy completamente devastado de que una de las personas muertas en el tiroteo de #keyham fuera un niño menor de diez años”.

Los tiroteos masivos son extremadamente raros en el Reino Unido. Una masacre en una escuela escocesa en 1996 llevó al Gobierno del país a endurecer las leyes de armas y prohibir la propiedad privada de armas, y el incidente del jueves es el más mortífero de su tipo desde 2010, cuando un tiroteo en Cumbria, en el norte de Inglaterra, cobró 12 vidas.

El primer ministro Boris Johnson, dijo que “sus pensamientos están con los amigos y familiares de aquellos que perdieron la vida y con todos los afectados por el trágico incidente en Plymouth anoche”.

El legislador Johnny Mercer agregó que el incidente fue “grave y trágico” y describió el jueves como un “día verdaderamente devastador”.

La policía apeló a la gente a no “especular ni compartir imágenes de la escena en las redes sociales ni en ningún otro lugar”.

