El republicano Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, buscará que se evalúe la continuidad de Chile en el programa de Visa Weiver.

La noticia fue informada por Todd Spitzer, fiscal del condado de Orange, en un comunicado donde también se anuncia que un grupo de diputados republicanos visitará California para ver las necesidades de la comunidad local en materia de seguridad.

En la misiva se detalla que la delegación de California del Partido Republicano de la Cámara viajará al condado este viernes 16 de junio para recibir “un informe sobre el sofisticado crimen organizado que afecta a las familias en el sur de California y en toda la nación”.

Speaker McCarthy, Reps. Calvert, Kim, and Steel Address Crime Operation Hurting American Families

*** Media Advisory *** pic.twitter.com/FxlM5wnRS5 — OCDA Todd Spitzer (@OCDAToddSpitzer) June 14, 2023

Ya en Orange “serán informados por las fuerzas del orden público federales y locales y escucharán cómo sus comunidades están siendo impactadas por ataques delictuales en sus casas por parte de criminales que han ingresado al país, aprovechándose del estatus que tiene Chile con el programa de Visa Waiver”.

Respecto a la instancia, en el comunicado se detalla que será una reunión informativa y mesa redonda “para discutir cómo la continuidad del estatus que tiene Chile como país beneficiario del programa de exención de visas (…) está facilitando la proliferación de un sofisticado tipo de crimen organizado”.

El llamado de Spitzer

Spitzer ha solicitado en reiteradas ocasiones eliminar a Chile del programa de exención de visas. “Estoy exigiendo que se elimine a Chile del programa de visa electrónica (…). Estamos abriendo las compuertas para que los chilenos y bandas de ladrones organizadas se aprovechen de los ciudadanos estadounidenses“.

“Esto no significa que los chilenos no puedan venir a Estados Unidos, sino que ya no puedan hacerlo con solo llenar un formulario en internet y pagar US$ 21, mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales”, dijo a Fox News a propósito de un reportaje sobre la presencia de delincuentes chilenos en el país.

La fiscal de distrito, Anne Donnelly, aseguró al medio que es difícil perseguir a los delincuentes chilenos. “Cuando los detenemos dan un nombre, luego nos enteramos de que los buscan por otro en California y un tercer nombre en Florida”. “Son increíblemente adaptables (…). Uno de los problemas es que no logramos dejarlos en prisión bajo fianza”.

Chile lidera deportaciones

A comienzos de junio, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos reveló que, de los países que poseen la Visa Waiver, Chile es el que más deportados registró durante 2022. Desde el organismo detallaron que 553 chilenos y chilenas fueron deportados del país, lo que representa un aumento del 119,4% en comparación a 2021.