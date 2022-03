En un intento de destrabar el conflicto, el gobierno había anunciado una reducción de 500 guaraníes (US$ 0,07) por litro en 2 tipos de combustibles: diésel tipo 3 y la nafta de 93 octanos, sin embargo, la iniciativa no convenció a los manifestantes, que piden que baje al doble del monto propuesto inicialmente, es decir, quieren lograr una reducción de 1.000 guaraníes (US$ 0,14) por litro.